David Pérez admite que repetir como candidato en Alcorcón "no parece que sea lo mejor"

El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), que fue confirmado el viernes pasado como número dos de la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid que encabezará Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que todavía "desconoce" si repetirá como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales del 26 de mayo.

Aunque en declaraciones a Onda Madrid ha admitido que "no parece que sea lo mejor", el regidor madrileño no ha descartado del todo la posibilidad de repetir en el Ayuntamiento de Alcorcón y ha explicado que es algo que están "decidiendo" ahora y que en los "próximos días" lo van a tener "claro".

Pérez ha asegurado que al margen de que ambos puestos sean "compatibles legalmente", se trata de "responsabilidades muy complejas y no parece que sea lo mejor compaginarlas, pero por poder ser, se puede , y la verdad es que hay mucha gente que me pide que me vuelva a presentar en Alcorcón".

En este sentido, ha presumido de que el PP, que lleva ocho años trabajando en este municipio, ha hecho "un buen trabajo" y que puede haber "continuidad", indicando que ya ha estado en la candidatura de la Comunidad en otras elecciones -actualmente es diputado en la Asamblea- aunque "nunca" en un "número tan alto".

Además, Pérez también ha añadido que "toda su carrera se ha centrado en Madrid", recordado su paso como portavoz en la Asamblea de Madrid y sus 20 años trabajando en el "mundo local", en el Parlamento regional y en la Administración.

En cuanto a Díaz Ayuso, el regidor ha resaltado que se trata de una persona "joven, valiente, luchadora y que tiene un proyecto de verdad", motivo por el cual ha dicho que ser su número dos se trata de un "ofrecimiento muy estimulante" y que lo que le ha decidido a aceptarlo es el perfil de la candidata a la Comunidad.

Pérez (Madrid, 1972) estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y desde 2003 es diputado de la Asamblea de Madrid, habiendo desempeñado los cargos de portavoz del Grupo Popular en la pasada legislatura y portavoz de la comisión de control de Telemadrid.

Además, ha sido el presidente de la Comisión de Estudio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.

Desde junio de 2011 está al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, mandato que repitió en las elecciones municipales de 2015. Está casado y tiene una hija.