Carpetanos Quad Rugby: El rugby en silla de ruedas de Toledo

Desde hace unos años, en el círculo virtuoso que supone el Hospital Nacional de Parapléjicos, se viene hablando de rugby en silla de ruedas en Toledo. La cosa ha ido despacio pero sin pausa y ya existe el Carpetanos Quad Rugby, una formación con una entrenadora (Miriam Salas) y 8 jugadores que llevan tiempo desarrollando la disciplina que es paralímpica desde Sidney 2000.

En esta modalidad del rugby juegan personas con grandes afectaciones (mínimo 3 miembros afectados de los 4 que tenemos) en equipos mixtos de 4 jugadores cada equipo. El balón no es oval, es de voleibol para favorecer el agarre. Se puede placar con las ruedas, pasar el balón en cualquier dirección y con ello sumar ensayos. No hay melé ni lanzamientos entre palos.

Este martes ha sido especial para el equipo ya que les ha visitado el capitán de la selección española de rugby Jaime Nava: "Soy una persona feliz, es uno de los hospitales mejores que tenemos en España y he descubierto gente nueva, héroes; no he visto un afán de superación más grande que el que he visto hoy aquí". El director de Deportes de la Junta Juan Ramón Amores le ha acompañado y ha anunciado que se va a impulsar que Carpetanos sea el equipo de Castilla-La Mancha.

El equipo de Toledo está en "fase de desarrollo" y a la espera de poder conseguir sillas específicas para este deporte. Actualmente entrenan con sillas deportivas y de baloncesto-atletismo. Cuando las tengan saldrán a competir a nivel nacional.

Son siete historias más además de la que más les sonará: la de Román David, el Guardia Civil que fue tiroteado en un atraco en Yuncos (Toledo) en 2013. Él también forma parte del equipo.