"En servicios sociales lo que he pensado, lo he hecho"

Escucha aquí a Peio López de Munain, portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Vitoria y primer teniente de alcalde, en un repaso por la legislatura y por sus 18 años de actividad política municipal que concluirá en breve.

Dice Peio López de Munain que la útlima ha sido la más complicada, exigente y loca legislatura que ha vivido. Se reserva, de momento, la explicación sobre cómo vivió el primer año en espera de que el partido decidiera dar vía libre al pacto con el PNV en Vitoria.

Asegura el portavoz socialista que en el gobierno de Gorka Urtaran se ha sentido bien y que, al igual que con Patxi Lazcoz, ha tenido autonomía total para decidir qué hacer en su área de competencia: los servicios sociales. Afirma que en Vitoria ni se producen 'devoluciones en caliente' de extranjeros o recién llegados a la ciudad ni que tampoco se dan ayudas sin criterio que provoquen un efecto llamada. Al concejal delegado le queda, por cierto, el mal sabor de boca de no haber tenido ni tiempo ni recursos para desarrollar la normativa de reorganización de los servicios sociales en este último mandato.

Sobre las próximas elecciones municipales, López de Munain no le da importancia a que Estibaliz Canto -actual concejala de Cultura- ocupe el quinto lugar en la plancha electoral. "No te fies de las encuestas. Yo creo que vamos a tener 6" - vaticina. Y sobre los comicios generales, a pesar de que es "muy alavesista", admite que Isabel Celaá pueda encabezar la lista por Álava al congreso porque el mandato viene de arriba: Pedro Sánchez quiere que todos sus ministros vayan en las listas. "No me parece una aberración. Que podía haber gente de aquí... pues también". Y "si el partido la propone..." ... López de Munain votará por Celaá.