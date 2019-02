El Gobierno aprobará un decreto ley para hacer frente a un Brexit "sin acuerdo"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha confirmado esta mañana que el Consejo de Ministros aprobará, este próximo viernes 1 de marzo, el real decreto ley con los planes de contingencia que tienen por objeto hacer frente a todas las eventualidades que pueda conllevar un Brexit desordenado, es decir, sin acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido.

El Real decreto ley del viernes se supeditará a la salida sin acuerdo del Reino Unido y tendrá un carácter temporal. La norma, que debe ser convalidada en quince días por el Congreso, contendrá medidas de contingencia que no pretenden regular definitivamente sino "facilitar el tránsito" de todo este proceso de salida no acordada del Reino Unido.

También, en su comparecencia esta mañana, el presidente del Gobierno ha respondido al anuncio de la primera ministra británica, Theresa May, sobre un posible aplazamiento del Brexit subrayando que "prolongar la incertidumbre postergando plazos no es una alternativa razonable ni deseable". Sánchez ha hecho esta advertencia, y aunque ha admitido que España no se va a oponer a la concesión de una prórroga eventual ha señalado que dicha prórroga debe conllevar una "perspectiva cierta de resolución".

Por otra parte, Pedro Sánchez ha recriminado al Gobierno de Mariano Rajoy que ni siquiera tuviera hecho un borrador del plan de contingencia ante las repercusiones que tendría para España la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Y hoy también se ha pronunciado sobre todo esto el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, quien ha manifestado su "preocupación" ante la situación de "desconcierto" que existe con el proceso del Brexit, sobre el que pesa una posibilidad de retraso en la aplicación del mismo o incluso la posibilidad de celebrar un segundo referéndum.

Franco ha recordado que falta un mes y dos días para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin que de momento haya una medida concreta para La Línea o el Campo de Gibraltar. Por ello, espera el regidor linense, que en el decreto ley que aprobará el viernes el Consejo de Ministros exista algún mecanismo específico para la zona.