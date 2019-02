Peligra la participación de los grupos en el Carnaval

Las expectativas de un desfile de Carnaval masivo que hace apenas 48 horas expresaba la concejala de Festejos podrían frustrarse si prospera la negativa de varias asociaciones de madres y padres a participar en él debido a la falta de garantías sobre la seguridad de las plataformas que presta el ayuntamiento para sacar las carrozas que acompañan a los grupos. El mal estado en que se encuentran dichos elementos hace prácticamente imposible de cumplir alguno de los requisitos a los que obliga el propio ayuntamiento en sus bases para circular con las plataformas, por lo que algunas asociaciones ya se han desmarcado del desfile, anunciando sus propias actividades alternativas, además de denunciar la repercusión en sus actividades de esta mala gestión municipal.

El AMPA del Colegio Vera Cruz ya se ha puesto en comunicación con sus socios para anunciar que renuncia a salir como colectivo en el Carnaval aludiendo a la mala gestión del ayuntamiento para argumentar esta decisión. Afirman que el ayuntamiento les ha ofrecido “una plataforma ilegal y no homologada para salir en el desfile de carnaval del dia 2 de marzo”, además de indicar que dicho elemento está en pésimas condiciones motivos por los cuales no encuentran quien se haga cargo de los seguros que el ayuntamiento exige. “Nos ha defraudado que jueguen con la ilusión de nuestros niños ya que tenemos la carroza preparada desde la semana pasada y nos encontramos que por nuestra seguridad y la de los espectadores no podemos sacarla” indican en el escrito dirigido a los padres y madres.

Como alternativa el AMPA de Vera Cruz está organizando ese mismo día y en los mismos horarios una tarde con diversas actividades en el patio del colegio, con Disco Movil, hinchables, juegos infantiles y tradicionales, premios para los mejores disfraces para finalizar con una cena de pizzas.

El AMPA del Colegio Castilla estudia, por motivos idénticos, no participar en el desfile o al menos hacerlo sin carroza.

Desde el ámbito político Podemos Aranda ha denunciado también que las plataformas que cede el ayuntamiento no cumplen con los requisitos necesarios para su uso y ha recordado que es preciso un seguir de responsabilidad civil y accidentes, tal y como consta en las bases del concurso de la Concejalía de Festejos. Paradójicamente, añade Podemos, las plataformas “no han pasado las correspondientes inspecciones técnicas necesarias, sin las que es imposible formalizar el seguro de accidentes” pese a lo cual el ayuntamiento sí obliga a formalizarlo a quienes se las cede.

El candidato a la alcaldía de la formación morada Andrés Gonzalo Serrano ha exigido al Ayuntamiento que someta las plataformas y vehículos implicados en la jornada a las correspondientes revisiones de seguridad y que preste más atención a las fechas y a las bases de los eventos programados. Andrés Gonzalo ha instado al Ayuntamiento a equiparar sus esfuerzos en materia de seguridad con la ilusión que pone la ciudadanía. En este sentido considera que la participación ciudadana es un valor que la Administración Local debe mantener y estimar como mérito colectivo, y alude a los padres, madres, AMPAS, niños y voluntarios que trabajan y se afanan por organizar, engalanar y decorar las carrozas que darán color a un desfile al que acuden participantes de toda la comarca”