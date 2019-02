Bárcenas: "Quiero seguir en el Oviedo"

Es una de las mayores revelaciones de esta temporada en Segunda División. Hoy en SER Deportivos Asturias hemos conocido un poco más de cerca al jugador panameño del Real Oviedo Yoel Bárcenas. El extremo llegó cedido el pasado verano al conjunto azul procedente del Cafetaleros de Tijuana, club con el que todavía tiene dos años y medio de contrato. Aunque el la entidad carbayona tiene una opción de compra, no se descarta un nuevo préstamo como aseguró Ángel Martín González en su día en Radio Asturias.

Bárcenas, por su parte, no duda cuando se le pregunta si estaría dispuesto a continuar en el equipo ovetense la temporada que viene: “Claro que sí quiero seguir, pero los directivos y mi agente son los que manejan la situación. A ver lo que pasa a final de temporada. Mientras esté aquí seguiré luchando cada partido. Estoy agradecido a la afición y trato de ser recíproco con ellos cada vez que me toca jugar”.

Escucha la entrevista completa a Yoel Bárcenas

“Venía con la mayor predisposición. La adaptación ha sido difícil. Llevo tiempo solo aquí, sin la familia cerca, pero desde Panamá me mandan una buena vibra. Esto me hace madurar como persona y como jugador”, comentó el futbolista sobre cómo están siendo estos meses en la capital del Principado.

El pasado verano hizo historia junto a su selección porque por primera vez Panamá disputó un Mundial. Bárcenas tenía claro en aquel momento que era una excelente manera de dar a conocer su fútbol. “Sabía que el Mundial podía ser una buena oportunidad para mí. Te haces ilusiones de hacer un gol o dar una asistencia. Tenía unas ganas enormes y pude hacer un buen campeonato”.

Precisamente sus actuaciones no pasaron desapercibidas en la secretaria técnica azul y su fichaje por el Oviedo se produjo al finalizar su periplo en Rusia: “Me habló Ángel Martín, me presentó el proyecto y me pareció muy importante. Me metí en Internet y vi que era todo bueno. Hablé con Dely Valdés y me dijo que jugara como lo estaba haciendo y que era una gran oportunidad”.

“El fútbol en Europa es más táctico y más físico. En México hay más espacios. Aquí hay que estar concentrado los 90 minutos y por detalles puedes perder los partidos. Hay que correr mucho, como dice Anquela. El míster me pide que no pare de correr”, destacó el de Colón.

Yoel es un jugador de banda, que incluso puede actuar en la mediapunta, y que, además de ser el máximo goleador del equipo con cinco dianas, reconoció ser un compañero muy querido en el vestuario: “Cuando vengo aquí quiero dar lo mejor de mí. ¿Que si me veía siendo uno de los jugadores importantes del equipo? Claro que sí, lo tenía en mi cabeza. Siento que voy bien y que puedo mejorar”.

“Diegui y Toché fueron muy cercano en mis primeros meses aquí. También los capitanes en general. Ahora con Javi Hernández también me llevo muy bien al estar los dos en la misma banda”, añadió el futbolista.

Sí admitió Bárcenas su preferencia por un puesto en el césped donde ha podido desarrollar mejor se juego: “Me siento más cómodo por la banda izquierda, pero si tengo que jugar por la derecha no es raro para mí”.

El panameño también aprovecho su paso por la Cadena SER para recordar a un compatriota suyo como Dely Valdés, una figura tan importante en la historia del oviedismo y que ahora es seleccionador de su país: “Ojalá no sea solo interino de Panamá. Me entrenó anteriormente en Árabe y me enseñó mucho”.

Se la circunstancia de que, al igual que sucedió en la ida, el derbi coincidirá otra vez con un partido amistoso de Panamá. “Es una locura”, dijo Yoel. En aquella ocasión renunció a la convocatoria para poder vivir el encuentro ante el Sporting, pero ahora no le resultará tan sencillo esquivar dicho compromiso contra Brasil en Portugal: “Si fuera por mí, jugaría los dos. Ya veremos lo que pasa, pero no puedo estar diciendo siempre que no a la selección. Enfrente estará un buen rival y sería un buen escaparate para mí”. El futbolista tiene especial predilección por Neymar, uno de sus ídolos, pero que no podrá jugar ese partido por lesión: “No va a estar y me hubiese gustado jugar contra él”, comentó Bárcenas.

En cuanto a su estancia en Asturias, ya ha podido saborear una pequeña parte de la gastronomía de la región. “He probado el cachopo, pero la fabada todavía no. También comí carbayones y moscovitas. El dulce está muy rico”. Fuera de su vida diaria en El Requexón, es una persona que le encanta el fútbol y disfruta parte de su tiempo libre con la PlayStation. “Por la mañana entreno, después como y duermo la siesta. También me gusta mucho jugar al FIFA”.

Para finalizar sí dejó claro cuál es su equipo favorito en España y se atrevió con un pronóstico para el Clásico de la Copa del Rey de esta noche: “Soy fan del Madrid. Me gustaba mucho Ozil porque yo antes jugaba de mediapunta. Ojala ganen hoy, pero últimamente no están muy bien y creo que vencerá el Barcelona 0-1”.