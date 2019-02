Los militantes de Cacabelos elegirán nueva ejecutiva a partir de la próxima semana

Los militantes de la agrupación socialista de Cacabelos darán el próximo jueves los primeros pasos para nombrar una ejecutiva según acordaron en el primer encuentro celebrado ayer con la gestora después de la condena por prevaricación al alcalde, Sergio Álvarez quien no pudo seguir al frente de la dirección local como secretario de la misma.

Tras dos horas de reunión, el medio centenar de militantes de la agrupación asumió la posibilidad de elegir una nueva ejecutiva que se encargará de decidir el candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales. Eso sí, de antemano, el responsable de la gestora, Manuel Alfonso reconoce que la posibilidad de que Álvarez se convierta en candidato resulta prácticamente imposible mientras no se levante la suspensión cautelar de militancia sobre la que debe decidir Ferraz.

De momento, los militantes han decidido mantener esa hoja de ruta y asumir el nombramiento de una ejecutiva que se encargará de la elección del candidato para las municipales que ya están prácticamente encima. En todo caso, el concejal socialista en Cacabelos, Santiago Enríquez se pregunta qué sucederá si, finalmente, los afiliados se decantan por Sergio Álvarez.

Quien no acudió a esa reunión fue la concejala socialista, Maika González quien ha recibido la suspensión cautelar de militancia después de que la dirección provincial del PSOE la haya señalado como la promotora de una asamblea de militantes sin tener autorización para ello y después de acusarla de haber culpado al PSOE de boicotear la reelección como cabeza de lista de Sergio Álvarez. La edil ya ha recurrido la suspensión de militancia y asegura que sólo señaló que determinadas personas, no el partido, están interesadas en evitar que el actual alcalde repita al frente de la candidatura socialista. Insiste la edil en la idoneidad de Sergio Álvarez para encabezar la lista y, de hecho, cree que ciertas personas están interesadas en que los militantes cacabelenses no decidan a su candidato.