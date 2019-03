June Fernández y Katixa Agirre, una mirada al mundo

Aunque la escritora reconoce seguir a la periodista desde hace años, nunca había conversado con ella sosegadamente. En Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi, en la Cadena SER, Katixa Agirre y June Fernández han hilbanado algunas de las cuestiones de actualidad haciendo especial hincapié en el feminismo y en la maternidad.

A finales de año está previsto que salga la versión en castellano de Amek ez dute, el último libro de Agirre y que Fernández ha leído. "Me gustó en especial que fuera perturbador, que removiera y no fuera nada predecible", cuenta. Para la escritora, "las mujeres históricamente no han tenido voz pública y otros han escrito sobre la maternidad por ellas. Sin embargo, en las últimas décadas, las madres han empezado a escrbir". Responde la periodista argumentando que "la creación literaria te legitima para ser egoísta o a encerrarte, o incluso a irte de casa para escribir, para darnos el permiso para crear".

El ritmo vertiginoso y la celeridad de la vida han hecho que June Fernández se cuestione algunas cosas. Reconoce, por ejemplo, estar "algo cansada de lo virtual". Ambas subrayan la importancia de los cuidados. "Por liberarnos del mandato de cuidar, incluso entre las mujeres, se devalúa el trabajo de cuidados. Cuidar no sé si debería ser un mandato. Las personas son interdependientes y a todas habría que educarles en cuidar y ser cuidadas", puntualiza.

En su conversación, también han dedicado un espacio a las personas refugiadas. Para Katixa Agirre hay discursos xenófobos que cada vez van a más y están más legitimados. "Hay que entender -explica June Fernández- que el feminismo y el antirracismo no son dos cosas separadas, ni la lucha LGTBI. Tenemos que confluir como movimientos sociales. Vemos en el discurso de VOX cómo convergen la misoginia, la xenofobia y el islamismo".

Katixa Agirre es escritora, doctora en comunicación audiovisual y profesora de la Universidad del País Vasco. Es autora, entre otros, de las colecciones de cuentos Sua falta zaigu, de libros infantiles como Paularen seigarren Atzamarra y en otoño publicaba la novela Amek ez dute, sobre la maternidad, la creación y el infanticidio.

June Fernández es periodista, fundadora y una de las coordinadoras de la revista Pikara Magazine. En 2016 publicó su primer libro de periodismo narrativo 10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía, que está a punto de agotar su cuarta edición.