Kerman Lejarraga defenderá su título ante el ruso Avanesyan

El estadio de San Mamés fue este miércoles el escenario del primer 'cara a cara' entre Kerman Lejarraga, campeón de Europa del peso welter, y el ruso David Avanesyan, aspirante al trono continental en la pelea que va a enfrentar a ambos púgiles el próximo 30 de marzo en el Bilbao Arena de la capital vizcaína.

Lejarraga, enfundado en una camiseta del Athletic Club, y Avanesyan posaron sobre el césped de 'La Catedral' para los medios gráficos convocados por MGZ Promotions, organizadores de la velada en la que 'El Revólver de Morga' defenderá por segunda vez el cinturón que conquistó en abril de 2018 ante Bradley Skeete.

Después de derribar al inglés, el vizcaíno tumbó el pasado noviembre con un contundente KO al también británico Frankie Gavin. Lejarraga, con un palmarés inmaculado de 27 victorias, 22 de ellas por KO, puede colocarse a las puertas de disputar el cetro mundial si retiene el título ante el excampeón mundial.

"Solo tengo en mi cabeza la pelea del día 30. Lo de después me da igual. No voy a mirar mas allá que luego vienen las ostias", bromeó el pupilo de Txutxi del Valle quien definió a su rival como "un boxeador técnico, que no rehuye de nadie y ha peleado con los mejores" púgiles de la división.

"Para mí es una piedra de toque. Me gusta pelear y voy a pelear con quien me pongan delante. Viene a ganar y eso es lo bueno, que se plante enfrente a ganar", apuntó Lejarraga antes de comentar que su preparación para el combate va según lo previsto y que su "único contratiempo", por ahora, "es el hambre".

Avanesyan, por su parte, subrayó que "el récord de Kerman habla" del nivel de su oponente, a quien ve como "un rival difícil", y aseguró que el ambiente que pueden crear los alrededor de 10.000 aficionados que se espera arropen a Lejarraga en el Bilbao Arena no le van a afectar sino que le "motiva más".

"No he visto muchos combates de Kerman, pero de los últimos me da la sensación que es un tío que va a saco y que solo va hacia adelante. Es un panzer", destacó el ruso, de 30 años y con un palmarés de 23 victorias, 11 de ellas antes del límite, y 3 derrotas (1 KO).

Fue campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo en 2016 y en febrero de 2017 cedió el título tras perder por decisión unánime frente al estadounidense Lamont Peterson.

Desde ese combate el ruso, afincado en Inglaterra y preparado por Neil Marsh, ha peleado en dos ocasiones. En diciembre de 2017 ganó a los puntos al camerunés Serge Ambomo y en febrero del pasado año cayó por KO técnico ante el invicto lituano Egidijus Kavaliauskas