El Albacete llegará con hasta seis bajas

El colíder llegará a Carranza mermado por las bajas. El equipo de Ramis no llegará con su once de gala para enfrentarse a los de Cervera y aunque eso no sea garantía de nada, los manchegos se pueden enfrentar a los amarillos con hasta seis bajas.

Las lesiones y las sanciones obligarán a Ramis a tirar de la unidad B, pues entre las ausencias seguras para este partido están las de jugadores importantes como Eugeni, que continúa recuperándose de su lesión. Acuña, sancionado y pendientes de que el comité apruebe el recurso de la quinta cartulina amarilla que vio Zozulia.

En el caso del excadista no es titular, pero su participación cada semana sí que está asegurada. Javi Acuña es uno de los fijos de Ramis en cada partido. Lo mismo ocurre con Zozulia, el jugador es titularísimo en el plantel manchego y desde la entidad blanca se agarran a la posibilidad de poder contar con el ariete.

Tampoco estará Gentiletti. El futbolista, también sancionado se perderá este partido.

Tres son las bajas que tienen seguras -Acuña, Gentiletti y Eugeni- mientras que Zozulia está pendiente de recurso y Gorosito y Arroyo pendientes de las evoluciones de sus respectivas lesiones.