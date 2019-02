Sobre las rabietas de García-Ramos

“Rabieta infantil” y “falta de respeto al pueblo balear”, son, según Juan Manuel García-Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, las críticas realizadas desde Canarias al regalo de Sánchez a la señora Armengol. Al profesor García, especialista en rabietas infantiles y faltas de respeto le da igual que la propia presidenta balear, doña Francina Armengol, haya reconocido que aprobar la parte fiscal del Régimen Especial por decreto del Gobierno habría sido inconstitucional, o que Sánchez adopte la decisión por sorpresa y sin debate previo, mientras priva a Canarias de los derechos reconocidos en su propio REF, construido con esfuerzo y tesón, en sucesivas redacciones y reformas desde 1972 .

Ya se ha dicho hasta el aburrimiento que Baleares tiene todo el derecho a exigir que la inversión del Estado en las islas sea similar a la media nacional, para atender así al hecho de que en las islas no se producen inversiones de interés estatal, porque se considera que estas son sólo las que afectan a dos o más regiones. Lo que Baleares no puede pedir son las ayudas de Estado a las que Canarias sí tiene derecho –deben además ser autorizadas por la Unión Europea- porque ser un archipiélago no es suficiente motivo para solicitarlas (hay muchas islas y archipiélagos en Europa que no disponen de ayudas de Estado), y porque no se dan en Baleares ninguna de las dos características fundamentales que permiten esas ayudas. Baleares no es región ultraperiférica y no es pobre, más bien todo lo contrario: es una de las regiones más ricas de España, y su PIB per cápita ronda el 97 por ciento del PIB per cápita europeo, 22 puntos por encima, por ejemplo, del de Canarias. Para el profesor García esos asuntos no son importantes: si este hombre sale a la palestra es porque no seguirá en las listas coalicioneras al Parlamento de Canarias con posibilidades de salir. Y es eso lo que le ha indispuesto lo suficiente como para recordarnos que existe y que está enfadado.