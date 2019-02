Vivir asustado es vivir a medias

Hace unos años me diagnosticaron Síndrome de Crohn. Tras escuchar la larga lista de precauciones que debía observar a partir de aquel momento, viví días de verdadera angustia, por todas las cosas que sería mejor dejar de hacer y los lugares que ya no debería visitar. Pero luego perdí el miedo, y he seguido viviendo, trabajando y siendo feliz de manera plena, como bajo cualquier circunstancia.

Hace unos días, sin embargo recuperé aquella sensación horrible. Iba a compartir mi opinion en facebook y por un rato pensé que era mejor ser precavido y no hacerlo. Como cualquier persona, soy vulnerable, hasta cierto punto visible y blanco fácil. Sin embargo, después de un rato de desasosiego, me amaneció la mente, dejé los miedos y publiqué justo lo que pensaba. Porque vivir asustado es hacerlo a medias, es no ser del todo.

Las dos veces por igual la amenaza estuvo a punto de entristecer mis gestos, de llevarme de la malo de lo malo; sin embargo las dos veces y todas las que vengan, la necesidad vital de sentirnos libres estuvo por encima de todos los temores.

Hoy me corresponde dar gracias a todas las que vencieron miedo, a Federico y Blas Infante, a Machado y a Morente, a Carlos Cano y la Zambrano... porque gracias a ellos podemos gritar Viva Andalucía Libre, sin que nadie del pasado ni del futuro nos silencie.