PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche consideran que el pleno para reprobar a Marzà es campaña política

El Partido Popular y Ciudadanos se han aliado para solicitar un pleno extraordinario para reprobar al Conseller de Educación, Vicent Marzà. Ambas formaciones consideran que el responsable autonómico del área no ha cumplido con las necesidades educativas de la ciudad.

El alcalde, Carlos González, tiene quince días para fijar una fecha para el debate plenario. Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos no cuentan, hasta la fecha, con los apoyos para que su iniciativa salga adelante.

La portavoz del grupo socialista y concejala de Educación, Patricia Maciá, ha apuntado que "no tiene ningún sentido que a dos meses de las elecciones pidan un pleno en plena campaña política". Aun así, Maciá ha asegurado que va a ser coherente con las críticas que ha lanzado durante la legislatura contra la Conselleria de Educación al no haber resuelto las necesidades en materia de infraestructuras de los centros educativos de la ciudad. La concejala ha recordado que el Conseller de Educación, Vicent Marzà, no se ha reunido en ningún momento con la comunidad educativa de Elche. Patricia Maciá considera que esta actitud "no es de recibo".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Esther Díez, también ha reconocido que la Conselleria no ha cumplido con lo que se esperaba para la ciudad. Desde la formación han vuelto a reclamar, pese a valorar la importancia del Plan Edificant, que el gobierno valenciano debe cumplir "de manera inmediata" con las infraestructuras que se demandan en Elche como es el caso de la ampliación del colegio La Paz de Torrellano. No obstante, Díez ha apuntado que Educación ha puesto en marcha iniciativas como la Xarxa Llibres que ha supuesto un alivio para muchas familias.

También el portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, no entiende que se pida un pleno extraordinario a dos meses de terminar la legislatura. Durá sostiene que esta acción debería emprenderse en Les Corts y no en el ámbito local. El portavoz adjunto de la formación está de acuerdo en que "no se ha hecho nada en Educación en Elche", pero asegura que reprobar a Marzà en un pleno extraordinario es "hacer bombo de cara a las elecciones".