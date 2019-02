Volem Palmerar pide la urgente aprobación de la nueva Ley del Palmeral

Volem Palmerar valora positivamente la presentación del Anteproyecto de la nueva Ley del Palmeral. Piden que se apruebe con urgencia la ley en esta legislatura, y ello, a pesar de que se ha mejorado el borrador con sus aportaciones , pero no se han tenido todas en cuenta.

Se ha suprimido la posibilidad de transformar viviendas actuales en huertos, en instalaciones para usos hoteleros u hosteleros. Para Volem Palmerar "era una barbaridad y suponía un peligro evidente para mantener la tipología de los huertos." Desde este colectivo explican que se ha mejorado la composición del Patronato y de la Junta Gestora, aunque es posible hacer algunas aportaciones para conseguir una mayor representatividad todavía.

Otro asunto importante para ellos era la creación en la nueva ley de la figura de la Gerencia del Palmeral así como la posibilidad del ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones. Todas aportaciones incluidas ahora fueron sugerencias de Volem Palmerar.

Sin embargo, señalan que hay otras que no se han admitido, como es el caso de seguir permitiendo instalar en los huertos más sensibles, usos ligados a posibles museos o centros de interpretación que, piensan que pueden ubicarse en espacios cercanos pero no dentro de los huertos declarados.

El nuevo Anteproyecto incorpora, por vez primera, la posible autorización, por motivos turísticos, culturales o pedagógicos del encaperuzado de palmeras en los huertos declarados por la Unesco. Para Volem Palmerar, solo dejar abierta esa posibilidad "encierra un grave riesgo". Proponen su supresión y que el encaperuzado se haga, con las limitaciones que establezca el Decreto correspondiente en huertos que no estén entre los declarados.

Así mismo, en sus alegaciones solicitaron que los huertos enclavados en el espacio más sensible del Palmeral, si el uso actual no es uno de los contemplados en la ley, queden fuera de ordenación, con la perspectiva de una futura reversión a su estado original. Esta petición no se ha incluido.



Por último, insisten en la urgencia de que se aprueba esta Ley en la actual legislatura. "Al palmeral le hace falta una nueva norma que incorpore la realidad del mismo como Patrimonio de la Humanidad, cosa que la actual de 1986 no hace y está desfasada en buena parte" explica la presidenta Susi Gómez..