Ruiz acusa al alcalde de Santa Eulària de "presionar" para que no se apruebe la Ley de Capitalidad

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, pide al candidato electoral del Partido Popular, Vicent Marí que se pronuncie en torno a Ley de Capitalidad. Ruiz acusa a Marí de "presionar" para que esta Ley que se tramita en el Parlament "no salga adelante". Asegura que al primer edil de la Villa del Río "nunca le ha hecho gracia que Ibiza pudiera seguir avanzando en su capitalidad".

El Parlament Balear debatirá a partir de la próxima semana las enmiendas que han presentado diferentes grupos. Se votarán el día 6 en ponencia y el 13 en comisión. El Partido Popular mantiene que la dotación económica debe ser de siete millones de euros al año y no los cinco previstos. Més per Menorca no entra en muchos matices ya que pone en duda la legalidad de la Lay. La diputada por Formentera, Silvia Tur, ha presentado también una alegación en la que solicita que la Pitiusa menor esté presente en el futuro Consell de Capitalidad. Otro diputado del grupo Mixto, Salvador Aguilera, propone que se fije un plazo de tres meses para que los componentes de este Consell acuerden la compensación económica.

Ruiz señala que en el estudio de la Universidad de les Illes Baleares se fija una horquilla de entre dos y siete millones de euros, "pero que lo que se ha consensuado dejaría 20 millones en la próxima legislatura en las arcas municipales". Señala que todos los alcaldes de las islas " estarían más que satisfechos si pudieran disponer de una cifra así".

El alcalde deja claro que no se aceptará la enmienda del PP para que la compensación anual sea de siete millones de euros.