La intervención en 'Los Cañones' no se puede llevar a cabo porque no se han expropiado

El Ministerio ha confirmado que no se pueden ejecutar más de 750.000 euros para el paraje conocido como Los Cañones porque los terrenos no se han expropiado.

Se trata de una afirmación realizada por el senador Pío Zelaya que acusa al alcalde de Jaén, Javier Márquez, de "bloquear las obras de restauración del paraje de Los Cañones". Asegura además, que el Ministerio de Transición Ecológica ha dado esta respuesta a la pregunta registrada por este parlamentario sobre dicho paraje.

El Ministerio detalla en su escrito que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "no puede ejecutar una partida de 758.433 euros para las obras en la zona porque el Ayuntamiento de Jaén lleva más de dos años sin expropiar los terrenos".

Zelaya indica que las administraciones se enfrentan "cada día a procesos de expropiación mucho más complejos que el de Los Cañones", un procedimiento que considera relativamente sencillo.

El senador socialista lamenta que el alcalde "esté más preocupado por Cataluña y por taponar comisiones de investigación en el Ayuntamiento, que por los proyectos y las inversiones que pueden llegar a la ciudad en beneficio de sus vecinos y vecinas".

Respuesta del PP

La teniente de alcalde y concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe, Rosa Cárdenas, ha dado respuesta a estas declaraciones, criticando en primer lugar el "cinismo absoluto que demuestra el PSOE, basado en la mentira y la demagogia, cada vez que habla de temas de la ciudad, ya que nos parece muy grave que el PSOE hable de la restauración de Los Cañones cuando Pedro Sánchez ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado la partida para esta intervención".

Cárdenas califica de "surrealista" el hecho de que el PSOE "pida al Ayuntamiento que lleve a cabo una expropiación mientras que Pedro Sánchez no tiene intención alguna de intervenir en Los Cañones, y la mejor prueba es que han borrado de los PGE el dinero destinado a su restauración". Por ello, ha sugerido a los cargos públicos del PSOE que "en su afán por hacer méritos no mientan porque es evidente que Pedro Sánchez no ha tenido, ni tiene, intención alguna de restaurar Los Cañones".