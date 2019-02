El mes de marzo puede entrar más lluvioso de lo habitual

No se dejen llevar por las altas temperaturas que esta haciendo este mes de febrero, porque el mes de marzo probablemente entre con lluvias. Lo afirma Peio Oria, responsable de AEMET en Navarra: “Para los próximos trimestres de marzo, abril y mayo, lo que nos dicen los modelos es que podría llover algo más de lo normal”.

Temperaturas este segundo mes del año primaverales incluso más cercanas a las de verano. Según Oria el motivo es “un periodo anticiclónico muy dilatado, esta es la cuarta semana consecutiva en la que vemos los cielos completamente despejados y ambiente seco y un tónica de estabilidad, digamos que ese anticiclón está muy reforzado”.

Los navarros están contentos pero son conscientes. “Yo no lo conocía así. Porque en febrerico hace de todo. Que me quiten lo bailado… pero no es normal esto”. “ Es una bendición, porque es un regalo, pero lo pagaremos”. “Encantada porque el frío me va mal”. “Luego hará frío y en Sanfermines tendremos que ir con la chaqueta”. Lo afirman diferentes voces al micrófono de la SER.

Lo sucedido según Oria no es un fenómeno extremo pero sí que sale del patrón de la variabilidad natural del clíma.