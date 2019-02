"No caíamos enfermos del miedo a entrar en la habitación del padre Basilio"

No caían enfermos del miedo a entrar en la habitación del padre Basilio. Así recuerda Fermín, los abusos que él vivió y, que, según señala, eran algo habitual en el centro aunque no se atrevían a denunciarlo.

“No se nos ocurría ni decirle a los aitas ni decirle al director porque allá todo lo solucionaban a base de palos, te lo tragabas, te lo tragabas hasta que un día hablando entre nosotros y había mucha gente que estaba con el mismo tema”

Y habla de su propia historia recordando que “te metía a su cama, cogía sus manos y la ponía en tus partes y al revés, y en mi caso cuando empezó así cogí y me fui; y desde entonces no puedo coger el estropajo ese plateado porque en mi cabeza me viene el pubis del susodicho”.

Cuando empezó a ser vox pópuli, comenzaron los chantajes, y “el mismo empezó a llevarnos fruta a clase, y llegó a aprobar a gente que no solíamos a aprobar, empezamos a hacer presión y empezó a chantajearnos para que no dijéramos nada”

Así señala que no le consta ninguna denuncia al respecto.