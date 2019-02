La 'araña' asoma, el 'mago' quiere hacer magia

La actualidad transcurre en Zubieta con protagonismo para una ‘araña’ y un ‘mago’, aunque por razones bien diferentes. El mago es Adnan Januzaj, que avanza en su recuperación intentando llegar en condiciones al partido contra el Atlético de Madrid. Y la araña es Moises Ramírez , el portero ecuatoriano de 18 años que estará a prueba hasta final de temporada para ver si firma contrato con la Real Sociedad.

La ‘Araña’, apodo futbolístico como se le conoce en su país a Moises Ramírez, ha entrenado este martes por primera vez con el primer equipo de la Real Sociedad. Ya se estrenó la semana pasada con el filial realista, con el que se ejercitará habitualmente y con el que está previsto que juegue algunos partidos; pero hasta esta semana no lo había hecho a las órdenes de Imanol Alguacil, y especialmente bajo la supervisión de Luis Llopis, entrenador de porteros del primer equipo de la Real Sociedad y cuya opinión será fundamental en la decisión final de su futuro en San Sebastián. Se ha aprovechado que era una sesión post partido tras el empate en Girona para que se ejercitara con los suplentes y los que no jugaron la última jornada. Como no estaba Rulli, Ramírez ha ocupado un puesto en la portería con Miguel Ángel Moyá. Los que han acudido a Zubieta han podido descubrir la razón por la que le llaman ‘Araña’ en su país, por sus alargados brazos que abarcan gran parte de la portería.

Por su lado, el mago de la Real Sociedad, sobre el que están puestas todas las esperanzas europeas debido a su capacidad para inventar, ha avanzado en su recuperación, hasta el punto de que se le ha visto correr sobre el césped principal de Zubieta. Se trata de Adnan Januzaj, el jugador más desequlibrante del ataque realista y cuya ausencia se notó en exceso en Girona. Se lesionó el pasado viernes dando un susto importante a la afición realista, aunque por fortuna al final sufre sólo un esguince leve. Eso me hace tener opciones de volver esta jornada. De momento, el belga ya corre de forma intensa para no perder la forma, aunque en zapatillas, todavía no se ha calzado las botas. Está previsto que mejore poco a poco en su lesión de forma individual para que intente terminar la semana entrando con el grupo y probándose. Todo dependerá de su evolución, pero la intención de Januzaj es la de apurar sus opciones de jugar contra el equipo del Cholo Simeone.