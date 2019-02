Rebec llega para quedarse en la ACB... ¡con el GBC!

Matic Rebec ya ejerce como nuevo jugador del Delteco GBC. El base internacional con Eslovenia llegó este miércoles, fue presentado y conoció a sus nuevos compañeros. Aterriza ambicioso, con la idea de poder jugar en la ACB la próxima temporada... ¡con el GBC!

-Contento. "Estoy encantado de estar aquí. Lo primero que quiero hacer es conocer a mis compañeros y al staff. Sé cuál es la situación y llego para ayudar al equipo porque creo que podemos mantenernos en la Liga Endesa”.

-Razones para firmar por el GBC. “Mi equipo en Belgrado ha finalizado prácticamente la liga, solo nos quedaban 3 partidos de Liga Adriática. Cuando Gipuzkoa Basket me llamó estuve encantado, porque quedan unos 14 partidos de Liga Endesa, que para mí es muy buena, y quiero ayudar al equipo a quedarse en la categoría”.

-Liga ACB. "Muchos jugadores que han jugado aquí, me han hablado de la liga y sé que es la mejor de Europa. Sabemos cuántos equipos españoles juegan en Euroliga, así que está muy bien. Sekulic me ha dicho que son momentos duros para el equipo sabiendo en qué posición estamos, pero seguimos creyendo, y me gustaría seguir aquí la próxima temporada con el equipo en ACB”.

-Situación complicada. "Quedan muchos partidos por delante, así que creo que vamos a ir partido a partido y dar lo mejor de nosotros en cada uno de ellos para conseguir las máximas victorias posibles, y espero que podamos salvarnos”.

-Listo para jugar contra Valencia Basket. “Vengo en forma y estoy deseando que llegue el sábado para jugar".