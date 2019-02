PSOE y AA alertan sobre retrocesos autonómicos, PP y Cs lo niegan y Vox pide eliminar la autonomía

A unas horas de que Andalucía celebre un nuevo 28 F, día en el que Andalucía logró su autonomía plena, en una conquista formidable del pueblo andaluz, los cinco partidos con representación parlamentaria han participado en la Cadena SER Andalucía en una tertulia política sobre el pasado, presente y futuro de la autonomía andaluza.

Han ofrecido sus diferentes puntos de vista Mario Jiménez, del PSOE; José Antonio Nieto, del PP; Sergio Romero, de Cs; Angela Aguilera, de AA, y Alejandro Hernández, de Vox. La supresión de la autonomía andaluza por parte del representante de esta última fuerza de extrema derecha ha provocado varios encontronazos con las formaciones de izquierda.

"Fraga de centro (…) Y Felipe y Guerra de Vox"

El momento de mayor tensión se produjo cuando Mario Jiménez acusó a los dirigentes de Vox de convertir a Manuel Fraga en un hombre de centro comparado con ellos. A lo que Alejandro Herández replicó. "No sé si Fraga sería de centro, pero escuchando a Felipe González y Alfonso Guerra diría que son de Vox". Jiménez dijo que no podía tolerarle que comparase a dos demócratas con Vox, y Hernández le espetó: "Usted no es más demócrata y constitucionalista que yo. Le reto a que me lo demuestre. Le reto, le reto". Ante la insistencia del portavoz de Vox, Jiménez le preguntó: ¿Me reta a florete o a pistola?