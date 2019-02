Sergi Gómez: "Estamos a muerte con Machín"

Sergi Gómez ha comparecido en la sala de prensa en una de las semanas más complicadas de la temporada. La idea en el club es que Huesca debe ser un punto de inflexión, aunque también esperaban la reacción en Vigo o Villarreal.

Machín: "Estamos a muerte con el míster. Hay partidos en los que influye el sistema y el rival. Eso suma para no ganar. No hemos dudado del sistema. Un entrenador del Sevilla sabe que lo fácil es señalar, pero no creo que sea coherente".

Sistema: "La gran mayoría de equipos ha jugado con cuatro o cinco defensas. Lo del otro día fue estratégico para afrontar el partido ante el Barcelona. Dimos un buen nivel y puede ser un recurso".

Partidos fuera de casa: "Hay factores que pueden cambiar una temporada. Lesiones, esfuerzos… Comenzamos bien y eso nos permitió estar en el top. Fuera no ganamos, pero sabemos de la importancia del partido de Huesca para ser ese Sevilla que ha sido parte de la temporada. Somos conscientes de la importancia del partido ante el Huesca. Queremos romper la racha fuera y de nosotros depende estar arriba. Son tres puntos muy importantes".

Lesiones: "Hay factores que intervienen. Lo mejor es dosificar, pero hay cosas que no puedes controlar, como las lesiones óseas, que se te caiga un tío encima... Poco puedes hacer. Luego hay detalles como cuidarse, la alimentación… Tengo muy cerca a especialistas para cuidar detalles y eso repercute positivamente en mi rendimiento".