Unanimidad para la aprobación de una moción socialista contra las macrogranjas en el Pleno de la Diputación

El pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE en contra de la instalación de una macrogranja en Dehesas de Guadix por el impacto medioambiental y socioeconómico que tendría en los municipios de la zona. Con esta iniciativa, también instan a la Junta que adapte su normativa urbanística y ambiental para evitar que este tipo de explotaciones vayan contra el desarrollo de pueblos y entornos rurales. Pozo Alcón, Huesa e Hinojares son los 3 municipios de Jaén afectados.

Territorio donde se pretende la implatación de las macrogranjas / MJBayona

El alcalde de Huesa, Ángel Padilla ha asistido como público a esta sesión para cerciorarse de las posturas de los grupos políticos en el ente provincial. Dice haberse quedado perplejo “al ver como diputados del PP y del grupo de no adscritos se han alineado en defensa del alcalde de Dehesas de Guadix” . Como también asegura haberse indignado al escuchar al diputado popular de Jódar “diciendo con toda la normalidad del mundo, que como en Murcia se ha llenado todo de purines, tienen que venirse menos desarrollados”. Como también un exdiputado del PP, ahora en el grupo de no adscritos, que según Padilla “ha manifestado cualquier alcalde hubiera aceptado la macrogranja para evitar la despoblación de su municipio”. Algo que para el primer edil de Huesa “carece de sentido una instalación que vendría a perjudicar aun más los territorios”.

Aunque la moción ha querido ser modificada tanto el PP y el grupo de no adscritos, el diputado proponente Pedro Bruno no ha aceptado las modificaciones, y se ha votado tal cual el cuerpo de la moción por Unanimidad.

La plataforma prodefensa de la ribera del Guadiana Menor denuncia que este camino que baja hasta el río ha sido realizado sin los permisos correspondientes. / MJBayona

Cabe destacar que el próximo 19 de marzo la plataforma prodefensa de la ribera del Guadiana Menor ser reunirá con el presidente de la CHG, Joaquín Páez. El objetivo es describirle la zona y “la gran afectación tanto por el consumo de agua, como por la gran contaminación de acuíferos, ramblas y ríos como el Fardes y el Guadiana Menor”, ha comentado la presidenta Pilar Pérez.

Antes el 12 de marzo la plataforma se reunirá con concejales, alcaldes y parlamentarios de todos los partidos políticos “para pedirles que se posicionen en relación con el proyecto de las macrogranjas porcinas”, será a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo.

Segun le consta a la plataforma aqui irian ubicados algunos de los siete núcleos de naves / MJBayona

No ha salido adelante la moción del PP en la que se pedía la creación de un fondo económico para conceder subvenciones a los Ayuntamientos para que puedan subsanar la problemática generada tras el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, de instar a la Junta de Andalucía a que adopte las medidas normativas oportunas para solucionar esta problemática y que en última instancia se promulgue el cambio que permita que los Ayuntamientos puedan cofinanciar los contratos cuyo coste no sea cubierto íntegramente por el incentivo autonómico. Esta presentada por el PP. Si ha salido adelante con la abstención de los diputados no adscritos, que la Diputación se comprometa a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la cofinanciación de la construcción de la carretera entre Villalobos y Ermita Nueva en el término municipal de Alcalá la Real. El PSOE ha planteado una enmienda para que la Junta de Andalucía asuma también un tercio del coste de esta intervención ; de modo que participen a partes iguales Ayuntamiento, Diputación y Junta.

En otro orden de cosa, se han aprobado los trámites necesarios para que la Administración provincial sea la encargada de gestionar el agua en alta en los sistemas de El Condado y el Víboras con el fin de garantizar el abastecimiento en los municipios afectados, mejorar la gestión y la calidad del agua, y abaratar los costes que pagan los ayuntamientos. Además de este asunto, en esta sesión plenaria se ha leído una declaración institucional conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo y que ha sido consensuada por las 8 diputaciones andaluzas, y se ha tomado cuenta de la renuncia de dos diputados del grupo Popular, Francisco Palacios y Jesús Estrella.

La delegación de las facultades para que en adelante la Diputación gestione el agua en alta tanto en los municipios que se abastecen del sistema de El Condado como del Víboras se ha incluido en este pleno como punto de urgencia porque, como ha resaltado la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, “es un tema muy importante, que va a suponer el desbloqueo de un problema que ya formaba parte de la historia de esta provincia”. En esta línea, Parra ha explicado que “hemos llevado la delegación de facultades de los 7 ayuntamientos de El Condado por la que ceden a la Diputación la gestión del agua en alta, pero para ello ha sido necesario que el Gobierno socialista y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en muy poco tiempo, sean capaces de dar las infraestructuras necesarias a la Diputación para que se pueda gestionar el agua en alta en El Condado”.

En esta comarca, la vicepresidenta primera recuerda que “casi todos los veranos hay cortes de agua y la población se ve desabastecida, y ahora por fin el Gobierno de España y la Diputación van a poner fin a este problema”. Para ello, será precisa “previamente una inversión por parte de la CHG de más de 9,2 millones de euros porque es necesario modernizar y llevar a cabo una reforma integral de esa Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), y porque hay que reponer 42 kilómetros de tuberías que estaban totalmente obsoletas”, ha puntualizado Pilar Parra. Para los 7 municipios de El Condado, esto va a conllevar, como ha asegurado la responsable de la Diputación, “mayor calidad del agua y garantizar el abastecimiento, pero al mismo tiempo un ahorro económico muy importante para los ayuntamientos”.

En este sentido, Parra ha subrayado que “el hecho de que se modernicen estas instalaciones y que finalmente sea Diputación, a través de su empresa Somajasa quien la gestione, va a permitir un ahorro en el precio del metro cúbico de agua de en torno a un 16%”. Esto supone, como ha insistido la vicepresidenta primera, “garantía de abastecimiento, calidad del agua y ahorro para los consistorios, que en muchos casos no se lo repercuten a la ciudadanía, sino que es el Ayuntamiento el que asume ese déficit para dar respuesta a sus vecinos”.

Además de gestionar el sistema de El Condado, también se ha firmado “el acta que supone la entrega de esas instalaciones en el sistema del Víboras, que afecta a Torredonjimeno, Torredelcampo, Martos y Jamilena”. El problema en el abastecimiento de agua de esta zona surgió en 2013, como ha recordado Pilar Parra, “cuando se hundió una galería que conducía el agua desde las fuentes de Martos, lo que se tradujo en que el agua no circulaba por gravedad, sino que había que utilizar energía eléctrica, algo que produjo que en estos años estos 4 municipios hayan pasado de pagar 60.000 euros de energía eléctrica a abonar 400.000 euros”.

Esta situación “caótica, que el Gobierno del PP consintió y permitió, porque no tuvo la sensibilidad de arreglar una galería que se había hundido, se podría haber solucionado con una inversión de 700.000 euros que ahora va a asumir la Diputación, que más tarde repercutirá a los ayuntamientos”, según ha matizado Pilar Parra, quien ha incidido en que “este arreglo abaratará también el coste del metro cúbico en un 40%, de modo que estos ayuntamientos van a ver por fin atendida una reivindicación histórica y van a poder por fin disfrutar de garantía de abastecimiento, de agua más barata y de calidad”.

Junto a estas cuestiones, a este pleno se ha llevado también una declaración institucional, apoyada por todos los grupos políticos y los diputados no adscritos, y también sustentada en un acuerdo de las diputaciones andaluzas, en torno al Día Internacional de las Mujeres, un manifiesto que “supone seguir hablando de lucha contra la violencia de género, la desigualdad, la brecha salarial y contra todas aquellas actuaciones o patrones de conducta que son una discriminación para la mujer”. Al respecto, Parra ha aclarado que para este 8 de marzo “desde la Diputación hemos organizado más de 40 actuaciones que se desarrollarán durante el mes de marzo y que van dirigidas a incidir, a través de conferencias, películas, talleres, distintas actuaciones con población juvenil en los centros educativos, con colectivos de mujeres, en la sensibilización a la sociedad sobre estas cuestiones”.