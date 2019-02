Viajar gratis en la EMT durante las fallas

Promover una tarjeta para viajes ilimitados en fallas por 10 euros es una buena iniciativa que demuestra que la EMT se adapta a las demandas de los ciudadanos. Pero es que además es una decisión responsable.

Lo popular, hubiese sido abrir las puertas de los autobuses y permitir viajes gratis. Pero eso habría provocado quizás un desequilibrio en las cuentas de la empresa y la EMT este año no está para innovaciones contables. Lo importante es que circule el máximo número de autobuses los días grandes de fallas. Pero que la tesorería de la EMT no pueda soportar la gratuidad de los viajes no debe implicar el negarse por completo. De hecho se hace el día de la maratón.

Solo es necesario un buen estudio del coste y que el Ayuntamiento se implique con una inyección económica extraordinaria en las cuentas de la EMT.