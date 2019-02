El Valencia CF y Air Nostrum presentan el avión del Centenario

El Valencia CF y Air Nostrum han presentado el avión del Centenario, un homenaje a la historia del Club presente en el fuselaje de uno de sus aviones CRJ-1000 de su flota más moderna que volará por todo el mundo y que dará visibilidad al Club en las rutas que el avión realice por la Península, Europa y el Norte de África.

Una iniciativa más del Centenario del Valencia CF que une a dos empresas valencianas líderes en su sector, de la que ha salido un avión espectacular con la tematización del avión del Centenario.

Anil Murthy, presidente del Valencia CF, ha recalcado que "el Club está vinculado a Air Nostrum desde hace muchos años, que ha querido unirse de un modo espectacular al Centenario del Club. Este avión viajará por muchos países por Europa y el Norte de África, y va a tener un impacto positivo e importante para ayudar a que crezca el branding del Valencia CF. La marca del club en los dos últimos años ha tenido un crecimiento rápido en Valencia, España, Europa, EEUU, Corea, China, entre otros… felicito a Air Nostrum y a todos los partners del Club, porque seguimos trabajando para poner este club a los grandes".

La presentación del avión del Centenario llega antes de que el Valencia CF se juegue un puesto para estar en la final de la Copa del Rey y como incidió el presidente Anil Murthy: "Espero ver un campo lleno apoyando a su equipo, todos queremos disfrutar, pero primero habrá que sufrir juntos".

Para Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, es un "orgullo presentar este avión. Somos una compañía valenciana fundada por la familia Serratosa, que comenzó a desarrollar la aviación regional hace 25 años. Llevar el avión del Valencia CF es un orgullo". La relación entre ambas compañías se inició en 2001, la aerolínea ha acompañado al equipo en todas las competiciones, convirtiéndose en un "cliente importantísimo para nosotros", señaló Bertomeu.

En la presentación del avión del Centenario, Bertomeu reconoció que es del Valencia CF porque "así me lo enseñaron mis padres. Es curioso que me pase la vida objetivando asuntos y tener algo en la vida que no es objetivo, que es un sentimiento, es muy chulo". Luego recordó varias anécdotas que han ayudado a convertir la relación en algo que va más allá de lo profesional: "Hay mucho piloto y tripulante de cabina valencianista, hay tortas porque todo el mundo quiere llevar al Valencia CF. Aún recuerdo cuando el piloto le abrió la escotilla del avión para que Albelda sacara el trofeo o cuando un avión no podía salir de Barcelona por la niebla y Joaquín se pasó dos horas contando chistes, siendo tan divertida la espera que cuando había que despegar no querían".