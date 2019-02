Después de tres meses, la UV sigue elaborando un expediente para investigar al profesor denunciado por acoso verbal a alumnas

Después de tres meses, la Universitat de València continua elaborando un expediente a través de la asesoría confidencial para investigar al profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, denunciado por acoso verbal a alumnas. Recordamos que las alumnas denunciaban comentarios machistas por parte del vicerrector y decano de esta misma Facultad, Ramón López Martín, como "no me extraña que estornudes, ayer ibas muy fresca" o "no te enrolles en el examen, que nos podemos enrollar luego".

Por otra parte, la asesoría confidencial está integrada por cinco expertos en igualdad.

Concretamente se dijo que desde el día 30 de noviembre hasta pasado un plazo máximo de 45 días se debía presentar un informe y se adoptarían las medidas disciplinarias pertinentes contra el profesor denunciado, con el pronunciamiento de la asesoría jurídica. Pero ha pasado el doble de plazo establecido, 89 días, y todavía no hay una conclusión. Fuentes de la Universitat aseguran que una vez terminado el expediente se puede archivar o pasar a un expediente administrativo que puede acabar en una sanción. Recordamos que el profesor recordamos tiene una situación administrativa de año sabático.