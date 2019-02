Empty Europe: Un proyecto que alerta sobre el problema demográfico

Empty Europe es un proyecto periodístico que busca alertar sobre el reto demográfico en el viejo continente. Este grupo de periodistas ha estudiado los escenarios de despoblación en Italia, Francia y España y que en nuestro país ha tomado Zamora como ejemplo paradigmático del declive demográfico: fue la provincia española que más población perdió en 2017.

El proyecto estudia fundamentalmente el papel de las mujeres en el éxodo y en el posible retorno: no hay incentivos, no hay ayudas, y por eso muchas de las que se marchan para estudiar ya no vuelven. Pasa también en Francia y en Italia, los otros dos países estudiados, donde las reclamaciones de los territorios despoblados son prácticamente las mismas.