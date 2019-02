Juan Ibiza no tiene miedo al Zaragoza

Un rival histórico, jugadores contrastados no solo en Segunda, sino también en Primera, y una Romareda a rebosar. Son condicionantes para que el Almería le tenga respeto a su próximo rival, el Real Zaragoza, pero no miedo, tal y como destacó uno de sus hombres importantes en la defensa, Juan Ibiza. El joven central pasó por sala de prensa después del entrenamiento para recordar que la visita al conjunto maño es una gran oportunidad de dar otro golpe en la mesa y acercarse casi definitivamente a la permanencia matemática. En definitiva, un duelo que se gana desde el calentamiento: “Siempre hemos demostrado que al 100% podemos ganar a cualquier rival de la categoría. Nos enfrentamos a un Real Zaragoza grande y que seguro va a tirar hacia arriba”.

Preparación

El estilo del Real Zaragoza puede impedir, durante muchas fases, que el Almería no se sienta cómodo. Para ello se están preparando en el conjunto de Fran Fernández, y es que cualquier encuentro fuera de casa en lo que queda de segunda vuelta se va a complicar mucho: “Esperamos un Zaragoza ofensivo, que saldrá fuerte, un equipo con ese nos va a exigir salir igual de intensos o más. Nosotros sabemos que nos espera un partido muy duro y largo”.

De hecho, el Zaragoza llevaba cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota hasta que visitó a Osasuna. Un mal despeje de la zaga sirvió el gol en bandeja a Juan Villar y se cortó la dinámica positiva. Para el domingo, Guitián y Eguaras son baja.

El mensaje

Juan Ibiza respeta la trayectoria y la historia del Zaragoza, si bien se encuentra nueve puntos por debajo en la clasificación. El miedo no existe en un Almería que, como dato a tener en cuenta, solo ha perdido uno de los últimos quince encuentros. El joven jugador explica lo que les ha pedido Fran Fernández de cara al domingo: “Nos advierte de que tienen plantilla para estar arriba, pero por nuestra parte también es de mérito que estemos por delante de ellos. Quieren engancharse a la zona alta y no podemos relajarnos durante los noventa minutos. No nos vale otra cosa que salir al 100% para puntuar allí”.

Crecimiento

No mira más allá de Zaragoza el defensa rojiblanco, y es que el Play Off, de momento, está lejos: “Tener 40 puntos es muy meritorio, pero no pensamos ahora en eso, sino en ganar en Zaragoza y llegar a los cincuenta. Vamos allí a hacer nuestro trabajo y nada más”. Con la mano en el corazón reconoció que está disfrutando más que nunca, “en un Almería que no ha parado de crecer. Veo un equipo que ha competido bien siempre, que no tiene techo. Soy feliz aquí y veo que cada día somos mejores”.