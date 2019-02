Ciudadanos tiene cerradas 54 candidaturas en la provincia de Ávila

Ciudadanos tiene ya cerradas 54 candidaturas en la provincia de Ávila y cuentan con confeccionar alguna más. El objetivo que se han marcado en estas elecciones municipales es llegar al 75% de la población, ya que presentar candidaturas en los 248 municipios es muy complicado.

Belén Rosado, portavoz de Ciudadanos en Ávila, ha confirmado que no habrá primarias para elegir a los candidatos de esta formación al Congreso y al Senado, como tampoco al Ayuntamiento de Ávila, algo que ya había confirmado el portavoz municipal, Marco Antonio Serrano. Será el Comité de Candidaturas el órgano encargado de elevar una propuesta al Comité autonómico.

Belén Rosado ha dicho que "ahora mismo hay muchísimas conversaciones, por muchímas vertientes", para elaborar las candidaturas. No descarta que se pudiera realizar un fichaje "sorpresa", como ha ocurrido en Castilla y León con la incorporación de Silvia Clemente, la ex presidenta de las Cortes. "Vamos a fichar a los que necesitemos para gobernar. Buscamos talento, gente que aporte, personas con experiencia también en el ámbito político".

En todo caso las candidaturas no se conocerán hasta después del proceso de primarias que se ha iniciado hoy para elegir al candidato de su formación a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Sobre esas primarias, Belén Rosado ha dicho que "no entiende las críticas" internas por el fichaje de la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que cuenta con todo su apoyo.

Sobre su futuro político, Belén Rosado ha dicho que "lo que más ilusión me hace es seguir en las Cortes de pero también estoy a disposición del partido"