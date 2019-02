J.O.R será condenado a seis años de cárcel por abusar sexualmente de su hija de 17 años. La sentencia aún no ha sido redactada pero la pena será esa ya que no se ha celebrado el juicio, fijado para este miércoles, al llegar a un acuerdo los abogados de la acusación particular y de la defensa.

En sus conclusiones previas, la acusación particular pedía la pena máxima, de nueve años, por un delito continuado de abuso sexual. La Fiscalía pedía siete años de cárcel. La pena acordado está por debajo al ser seis años. El fiscal ha aceptado el acuerdo porque se encuentra dentro de lo que establece el Código Penal para este tipo de delitos.

El abogado de la acusación particular se ha conformado con que el acusado reconociera los hechos y aceptara una pena de seis años de cárcel para que la víctima de los abusos, que tenía 17 años en el momento en el que se produjeron los hechos, no tuviera que pasar por el mal trago que supone un juicio en el que tendría que narrar los abusos de los que fue víctima en abril de 2018. Estaba presente en la sala y se ha hecho lo posible para que no tuviera ningún contacto con el acusado.

El acusado ha querido dirigirse al tribunal antes de mostrarse conforme con el acuerdo. No ha sido para pedir perdón a su hija sino para asegurar que estaba borracho cuando ocurrieron los hechos.

Desde que tuvieron lugar los abusos el padre está en prisión provisional y así continuará hasta que haya sentencia firme. Además de seis años de carcel, el acuerdo contempla que no podrá acercarse a menos de 400 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 10 años. Y se fija una indemnización de 30.000 euros.

El acusado es padre de otras cuatro niñas, según él mismo ha dicho ante el tribunal.