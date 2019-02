Pedro José Muñoz renuncia a volver a ser candidato del PSOE al congreso

El Diputado socialista por la provincia de Ávila, ex-secretario provincial del PSOE y actual alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz renuncia a participar en el proceso interno del partido para elegir a los candidatos que concurran en las próximas elecciones generales por la provincia de Ávila al Congreso y al Senado.

En una carta enviada al actual secretario provincial, Jesús Caro, le anuncia esta intención sin apuntar las razones que le llevan a tomar esta decisión.

En la misiva muestra su agradecimiento a "la confianza que de forma reiterada, e inmensamente mayoritaria, me han trasladado siempre los militantes del PSOE en todos los procesos de selección o propuesta de candidato a que me he sometido" y a "a los hombres y mujeres de Ávila que han votado las candidaturas que he encabezado al Congreso de los Diputados por la Provincia de Ávila, que deben saber que siempre he intentado representarles con la mayor responsabilidad, para ser acreedor, al menos con mi trabajo, de la confianza que depositaron". Pedro José Muñoz es diputado por la provincia de Ávila desde el año 2004.

En este escrito hace referencia igualmente a las circunstancias adversas que se han producido para su partido en las últimas elecciones en las que mantuvieron la representación con un diputado y un senador a pesar de las encuestas previas que no lo aseguraban. "Eso siempre fue un acicate para mí, pues sabía que no podía defraudar a aquellos que confiaron para que encabezase la candidatura" afirma a pesar de que tuvo como contrincantes a líderes nacionales del PP recordando que el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado ha sido candidato al Congreso por Ávila en las últimas tres elecciones generales.

Finaliza la carta señalando que no hará ninguna declaración más ya que "en política hay tiempos de silencio y tiempos de hablar, creo que después de haber sido Diputado del Congreso de los Diputados, ahora me corresponde, por responsabilidad, no decir nada sobre el proceso".