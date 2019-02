Los paros en la Atención Primaria se repetirán cada 15 días

Este miércoles, los facultativos de Atención Primaria de todos los centros de salud de Castilla-La Mancha han vuelto a realizar paros de 10 minutos. Es el segundo paro que se produce en este mes de febrero. Paros que se van a repetir cada 15 días a las puertas de estas instalaciones médicas.

Paros como el producido en el centro de salud de Valdepeñas (Ciudad Real), situado en la Calle Constitución. Un paro al que se han unido algunos de los pacientes, quienes han lamentado la situación actual de la Sanidad. En esta línea, Consoli Madrid, una de estas pacientes, ha asegurado que "pido cita para mi médico de cabecera y no me la dan hasta 10 días después".

Sobre este aspecto, la propia Madrid ha afirmado que "no puede ser que no haya dinero para Sanidad (...) la Sanidad está muy mal y va a peor cada año". No obstante, ha querido poner en valor el trabajo de los facultativos "hacen lo que pueden para que no se resienta el servicio".

Los facultativos no descartan una huelga indefinida

A las puertas de este centro de salud, uno de estos facultativos, Rafael Martínez, ha confirmado que "no descartamos una huelga indefinida pero no nos gustaría llegar a ese extremo".

Unos facultativos que, entre sus demandas, está la de destinar un mayor presupuesto a la Atención Primaria, así como el aumento del tiempo de atención medio de cada paciente hasta los diez minutos. También, denuncian las contrataciones precarias que se realizan a los médicos suplentes.

Finalmente, Martínez ha subrayado que "también reclamamos la vuelta de las Gerencias de Atención Primaria, así como el reinicio de las carreras profesionales".

