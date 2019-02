Cuenca supera en cuatro ocasiones los límites de contaminación

Ecologistas en Acción denuncia que Cuenca ha superado en los últimos días los niveles de contaminación, e insta al Ayuntamiento a tomar medidas que puedan restringir el tráfico en la ciudad, ya que consideran que es la principal causa de incremento de la polución.

El responsable de Energía de la organización ecologista en Cuenca, Carlos Villeta, ha explicado que la semana pasada, del 18 al 23 de febrero, se superó hasta en cuatro ocasiones los niveles permitidos de partículas PM10. Ha recordado que, según la Organización Mundial de la Salud, el máximo recomendado es de tres superaciones al año, por lo que en pocos días se ha cruzado ya esta línea.

En declaraciones a la SER, Villeta reconoce que la estabilidad atmosférica que sufre todo el país ha motivado estas cifras, pero también recuerda que esto no es algo tan poco frecuente, y que por tanto el Ayuntamiento debería tener medidas previstas. En este sentido, ha lamentado que al Plan de Movilidad Sostenible que prometió el consistorio no está hecho, y las pocas pinceladas que se conocen no contemplan restricciones de un tráfico privado que Villeta considera “excesivo” en Cuenca.

En una ciudad en la que el transporte privado es más “prescindible”, Villeta aboga por restringir el aparcamiento en el centro de la ciudad para evitar el “efecto llamada”.