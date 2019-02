Morante, el Juli y la alternativa de Téllez en la Feria de Primavera de Guadalajara

Como "histórico" califican los organizadores de la Feria Taurina de Guadalajara el cartel que han presentado para la Feria de Primavera en el Coso de las Cruces.

Presentación de la Feria Taurina/Foto Ayto.Guadalajara

La corrida del 7 de abril con toros de Garcigrande y Domingo Hernández traerá a dos grandes figuras que hace tiempo no toreaban en Guadalajara: Morante de la Puebla que no viene desde hace 6 años y Julián López "El Juli" que va para 9 años que no torea en nuestra ciudad. Además en la misma corrida tomará la alternativa el novillero toledano, de Mora, Angel Téllez. Hace 26 años que no se daba una alternativa en el Coso de las Cruces.

Esta edición de la Feria de Primavera incluye el día anterior, 6 de abril, otro acontecimiento histórico en el plano taurino. Por primera vez en nuestra plaza se van a dar cita tres novilleros de Guadalajara: Adrián Henche, Víctor Hernández y Álvaro Sánchez con toros de Polo Saiz.

Las entradas se pondrá a la venta a partir del 8 de marzo en la web de la empresa www.cosodelascruces.com y a partir del 11 de marzo en las taquillas de la plaza de toros.