El pleno ordinario del Ayuntamiento de Soria aprobó con los votos a favor de su equipo de gobierno y del Partido Popular la construcción de la depuradora después de una década de trámites que parecían insalvables y que desbloqueó el todavía presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, gracias a la cofinanciación a tres partes: el 35 por ciento con cargo a Fondos Europeos a través del Ministerio de Medio Ambiente; el 32,5 por ciento aportado por la Junta de Castilla y León y el otro 32,5 por ciento aportado por el Ayuntamiento de la capital.

Golmayo no quiso entrar en este convenio al entender que iba a resultar muy costoso para sus vecinos y que con su nivel de depuración de aguas era suficiente, pero lo del Ayuntamiento de Los Rábanos es otra historia que lleva implícito su componente de misterio. ¿Por qué su alcalde, Gustavo Martínez, no quiere firmar este convenio? Resulta difícil de entender, ya que Los Rábanos no tendrá que poner un solo euro de sus arcas, pero aun así plantea una serie de propuestas a ACUAES y su alcalde no está dispuesto a firmarlo por lo que lo normal es que sea rechazado en el próximo pleno de esta localidad.

Esta posible negativa retrasaría de nuevo todos los trámites y el consiguiente comienzo de las obras. El ministerio correspondiente, con fondos europeos, la Junta de Castilla y León, y el Ayuntamiento de la capital están pendientes del alcalde de Los Rábanos para firmar un convenio de una infraestructura del Estado de más de cincuenta millones de euros. Una EDAR absolutamente necesaria y obligatoria sino queremos ir acumulando sanciones por una deficiente depuración y, además, en una provincia que debe hacer gala de un impecable medio ambiente. ¿Qué le impide a Gustavo Martínez firmar este convenio? ¿Se trata de alguna estrategia política para retrasar el inicio de las obras ante la inminente llegada de elecciones? ¿Cuál es el misterio de Los Rábanos?