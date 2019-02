Festejos frena la revuelta

La Concejalía de Festejos ha logrado frenar, al menos parcialmente, el plante que anunciaban algunas agrupaciones inscritas en el desfile de carnaval del sábado por las dudas que tienen sobre la seguridad de las plataformas que presta el ayuntamiento como soporte de las carrozas que llevan algunas de ellas. La concejal responsable del área anunciaba el martes con satisfacción que este año había aumentado el número de ellas hasta 15, pero al día siguiente dos AMPAS, de los colegios Castilla y Vera Cruz, habían dado a conocer en las redes sociales su renuncia a desfilar en estas condiciones.

Podemos había incidido también en este aspecto haciendo pública una nota en la que denunciaba que las plataformas no cumplen con los requisitos necesarios para su uso. Sin embargo, dice María Ángeles Marín que, aunque estos remolques fueron fabricados por la brigada de servicios en su momento y no cuentan con una homologación oficial, no necesitan disponer de freno y luces propias, ni pasar la ITV al no exceder de 750 kilos. La concejal insiste en que el Ayuntamiento tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier percance que pudiera producirse dentro del desfile. “Yo quiero llamar a la tranquilidad, porque las carrozas circulan en un circuito cerrado; el vehículo que arrastra la carroza tiene que estar asegurado, pero con el propio seguro del Ayuntamiento es suficiente”, afirma Marín.

Finalmente, parece que de las dos AMPAS que habían anunciado su negativa a salir en el desfile, sólo mantiene esta postura la del colegio Castilla. María Ángeles Marín lamenta esta decisión, aunque recalca que el Ayuntamiento, en contra de las críticas de algunos colectivos, no se la juega en materia de seguridad. “El AMPA del Castilla ha visto toda la documentación y ha tomado su decisión, estamos en elecciones, pero me da mucha lástima, porque son muchos niños y se está jugando con la ilusión de mucha gente que está al margen de todo esto”, lamenta la edil popular, añadiendo: “yo desde luego, ni por todo el desfile del mundo, no me aventuro a sacar a la calle unas carrozas si es verdad todo lo que está diciendo esta gente de Podemos y demás”.

En cualquier caso, Marín reconoce que, para evitar todo tipo de dudas no estaría de más que el Ayuntamiento invierta en comprar nuevas plataformas que estén debidamente homologadas.