IU Asturias rechaza el número 3 de la lista con Podemos y está dispuesta a ir en solitario a las generales

Según Ramón Argüelles “incluso Podemos Asturias ha hecho una oferta más generosa que el propio Podemos Madrid; nos ofrecía hasta el número 2”. Argüelles prosiguió: “es una pena que los partidos políticos no tengan en cuenta a sus federaciones territoriales. No sé qué pasa; siempre defendimos que Izquierda Unida era un partido federal pero con su independencia también”. “Para qué queremos ser federales si después no valoramos lo que hay en los territorios?” concluyó preguntándose el coordinador de Izquierda Unida de Asturias.

Argüelles anunció que IU seguirá defendiendo su propia identidad y añadió “si estos términos no se modifican que nadie se extrañe de que presentemos una candidatura propia”.

Izquierda Unida de Asturias ha planteado además el adelanto en una jornada el referéndum convocado por el coordinador general Alberto Garzón sobre la confluencia con Podemos. Lo haría coincidir con la celebración de las primarias, el próximo sábado 9 de marzo para evitar que los militantes tengan que acudir dos veces a votar toda vez que la consulta no se va a realizar de manera telemática, tal y como ha planteado la organización federal.