Saúl Ordóñez " Me siento cómodo en el 1.500, he dado un buen salto

Saúl Ordóñez afronta los Europeos en pista cubierta con la tranquilidad que le concede sentirse ya "cómodo" en el 1.500, después de haber logrado todos sus éxitos en el 800, y considera que ha dado "un gran salto" en la nueva distancia.

"Estoy en buena forma y la situación es buena. Tengo trabajo todavía por delante para el 1.500 pero he dado un buen salto y me siento muy cómodo, algo que no me ocurría años atrás", declaró a EFE el atleta berciano.

Reconoce que el 1.500 "es un poco complicado tácticamente, sobre todo en pista cubierta" porque -explica- "el forcejeo en un 800 tomas una decisión y lo resuelves, mientras que en 1.500 hay más variantes. La clave es estar tranquilo y moverse sin grandes cambios de ritmo en posiciones delanteras".

Con respecto a los hermanos noruegos Ingebrigtsen, favoritos tanto en 1.500 como en 3.000, asegura que "son grandes atletas y llega el momento de verse contra ellos. Son los referentes en Europa. Jakob está muy bien, a ver qué tal responde en las dos pruebas", apuntó Ordóñez, que nunca se ha enfrentado a ellos.

"Lucharé por llegar a la final", anticipó, "pero será complicado. Si hacen tres semifinales, a dos clasificados por carrera, va a estar difícil. Estoy bien, siempre he sido rápido y creo que puedo estar en la final. Llego séptimo por marca y puedo estar ahí. Luego, si paso a la final, es cuestión de jugársela y a ver qué pasa".

Saúl Ordóñez, junto con Jesús Gómez -reciente campeón de España- y Adrián Ben, competirá este viernes en la primera ronda de 1.500 a partir de las 12.50, hora peninsular española