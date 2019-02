Marrero dimite del filial por dignidad

El técnico del filia, Juan Marrero ha dimitido “por dignidad, porque se ha presentado una oportunidad única con unas condiciones deportivas y económicas que no se pueden pasar por alto, me dijeron que el lunes era sí, el martes no y me pusieron la excusa de que había pronto un Extremadura Córdoba CF. Es una excusa decepcionante y vergonzante”.

Pese a todo, la profesionalidad de Marrero ha hecho que el comunicado llegara tras el partido. Marrero aseguró que “hemos preparado el partido para hoy para que tengan tiempo de buscar otro entrenador, me voy agradeciendo el trabajo de estos chavales que, en condiciones adversas y con muchas trabas, a veces incluso ninguneo, han superado todos los baches”. Les quedan once oportunidades para demostrar que tienen un alma increíble, estoy agradecido también a mi cuerpo técnico. Córdoba es una gran ciudad con una gran afición, pero la dignidad y, sobre todo, por el aspecto humano de las incongruencias es por lo que he tomado esa determinación”.