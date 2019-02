Renfe quiero viajar con mi perro

Una ilicitana, Lorena Núñez, ha iniciado una campaña para pedir a RENFE que modifique su política respecto a animales y permita que, en las distancias medias y largas, se pueda viajar, pagando la correspondiente cantidad, con animales.

Actualmente se puede viajar con mascotas sin límite de peso en tren de cercanías, pero, en distancias medias y largas, solo pueden los animales domésticos de menos de diez kilos.

Lorena tiene tres perros bastante grandes y cuando se encontró con esta dificultad optó por hacer los traslados en sus viajes con coche particular. Sin embargo, al comentar el caso con otras personas detectó que era injusto y era necesario modificar esta normativa.

Se ha puesto en contacto con RENFE en varias ocasiones y ha enviado escritos, pero no recibe respuesta. También lo hizo a través de sus redes sociales y acabó siendo bloqueada por la persona que lleva las redes sociales de RENFE.

Ahora ha iniciado una campaña de petición de firmas en la plataforma change.org a la que se está sumando cada vez más gente y además, con la etiqueta #renfequieroviajarconmiperro se han adherido a la petición muchos "influencers" o personas de relevancia pública.

Lorena Núñez ha estado en el programa Hoy por Hoy de Radio Elche Cadena SER y ha contado que en otros países esto no ocurre y los animales viajan con unas normas y pagando sus tarifas sin ningún problema. No entiende además, que se permita en cercanías y se prohíba en distancias más largas. Va a continuar con su demanda al menos hasta que desde RENFE se le de un argumento convincente sobre el motivo de que no se permita viajar con animales.