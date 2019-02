El alcalde insiste en que el solar de J'Hayton es la única ubicación posible

El alcalde de Elche, Carlos González, insiste en que la ubicación planteada por el equipo de gobierno de instalar el auditorio provincial en el solar de J'Hayton es la opción idónea y la única ubicación posible ya que responde al interés general de la ciudad. Goznález ha querido trasladarle al Presidente de la Diputación César Sánchez, que ayer le llamaba al consenso con la oposición, que la opción planteada es la única que permite llevar a cabo la actuación de inmediato y le ha recordado, que durante la reunión que mantuvieron, Sánchez le dijo que la decisión correspondía al equipo de gobierno.

Carlos González ha asegurado que los próximos días enviarán un informe a al presidente de la Diputación en el que se pondrá de relieve las grandes dificultades que tiene el solar de Candalix frente a una actuación en el barrio de Carrús que no presenta ningún problema y que además supone un revulsivo para la zona. González ha insistido en las importantes afecciones que supondría para el Palmeral Histórico la construcción de un auditorio en el centro de la ciudad ya que exigiría un estudio de integración paisajística, una autorización de la Dirección General de Cultura y el inconveniente que de que el 20% del solar es de propiedad privada.

El alcalde ha invitado a la oposición a que reflexionen sobre las dificultades que tiene su propuesta y a que no se opongan a una decisión que favorece al conjunto de la ciudad y que incide en uno de los barrios que requieren de una actuación publica definida. Carlos González no entiende porque el PP se opone a que se lleve a cabo esta obra en Carrús y considera que es un error grave del PP que manifiesta que no tiene visión de ciudad.

Respuesta a la Asociación de Vecinos Carrús Este

Respecto a la denuncia de la Asociación de Vecinos de Carrús Este que ayer denunciaron que se oponían a la construcción del auditorio en J'Hayton ya que preferían destinar el espacio a un centro sanitario y sociocultural, el alcalde ha asegurado que respeta sus opiniones. Sin embargo, Carlos González, les ha recordado que la Avenida de Novelda cuenta en un radio de 200 metros con 3 centros de salud como San Fermín, Carrús Este y el Toscar.

El alcalde ha explicado que comprende que los vecinos quieran mejoras para pero señala que las actuaciones sanitarias no son una prioridad en un barrio que cuenta con un centro de salud para cada 25.000 habitantes como marca la ley. González ha afirmado que se puede hablar de otras necesidades como el paro, envejecimiento de la población y de las edificaciones, entre otras, y que estas se solucionan revitalizando y dinamizando el barrio de Carrús.