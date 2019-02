Profesores e investigadores de la ULE denuncian que cobran 500 euros menos que sus compañeros funcionarios

Los profesores e investigadores contratados de la Universidad de León denuncian que cobran 500 euros menos al mes de media que sus compañeros funcionarios. Piden a la Junta negociar una equiparación salarial y aseguran que si la administración no atiende sus exigencias se plantean ir a la huelga.



Desde el sindicato UGT explican que son 200 las personas afectadas por esta diferencia salarial. Los PDI (Personal docente y de investigación) laborales de la ULE cobran unos 500 euros menos al mes haciendo el mismo trabajo, así lo asegura el sindicato. Una diferencia que no se produce solo con los funcionarios sino que también se da con los profesores e investigadores laborales que trabajan en otras comunidades autónomas.

Héctor Aláiz, de UGT, asegura que en otras comunidades la diferencia salarial entre laborales y funcionarios es mucho menor. Denuncian, además, una discriminación a la hora de cobrar quinquenios y sexenios que en León, al igual que en el resto de la comunidad autónoma, tan solo perciben los funcionarios.

"En un futuro, si vemos que no hay movimiento sobre todo por parte de la Junta de Castilla y León, que es la que no aporta dinero en los presupuestos en el capítulo de personal, sí continuaremos con iniciativas de este tipo y esperemos que no tengamos que llegar a paros de huelga u otras acciones similares", explica Aláiz que asegura que la administración autonómica se niega a sentarse en la mesa de negociación. De momento tan solo están negociando los sindicatos con las propias universidad.