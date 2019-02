Un derbi "ilusionante" á par que "difícil"

Punto e final ó parón na ACB. O Cafés Candelas Breogán retmoa o ritmo da competición da mellor forma posible: cun derbi. O coah, Natxo Lezkano, agarda un encontro "ilusionante" á par que "difícil". "Hay una rivalidad sana entre los equipos, el Fontes do Sar estará lleno de gente y habrá un muy buen ambiente", explica

Os equipos galegos xa se cruzaron dúas veces no que vai de tempada, unha en Liga e outra pola Copa Galicia. En ambos encontros foron os celestes quenes saíron vitoriosos, pero "lo cierto es que desde aquellas los equipos hemos evolucionado de una forma diferente. Ellos antes de las ventanas estaban en su mejor momento, vienen de ganarle al Valencia... poco más que decir, creo que se ve lo que son. Vamos a ver cómo les han sentado estas tres semanas", apunta.

Neste parón o adestrador recoñece que non traballou ó ritmo que lle houbera gustado dadas as ausencias e as lesións de xogadores. "No puedo decir nada positivo sobre las ventanas. Lo importante ahora es que los que vuelven, vuelvan sin complicaciones, que todo parece que es así. Les he seguido en sus partidos y espero que les valga para coger más confianza", explica.

A quenes si lles sentou moi ben este "break" foron ós lesionados coma Úriz. "Ya estoy recuperado y en el ritmo de la competición. Para un deportista estar en la sombra, entrenando separdo, viendo los partidos desde casa... es duro, pero ya tengo ganas de darlo todo", relata. Labores a parte son as que se fixeron con Millsap. O extracomunitario estivo estes días traballando co corpo técnico e o coah asegura que "ya entiende lo que queremos de él. Ahora tiene que demostrar que lo ha entendido en la pruba final, en el examen que es el partido ante el Obradoiro".

Sobre Henk Norel as expectativas son outras. Se ben é certo, agrárdase que o holandés poida comezar a vestir a cmaisola celeste este mes, pero Lezkano admite que lle vai costar traballo "coger el ritmo de la ACB" tras oito meses parado.