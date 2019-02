El rector de la URJC, dispuesto a revalidar su mandato

A solo cuatro días de su comparecencia en la Comisión de Investigación del 'Caso Máster', el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos analiza en la SER el trabajo de esta comisión parlamentaria, la citación de Cifuentes y el papel que ha jugado en esta supuesta trama, el catedrático del Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde. El Rector de la URJC también analiza su futuro, y en clave política, Ramos cuestiona duramente el empeño de la Comunidad de Madrid de autorizar tres nuevas universidades privadas.

¿Están satisfechos con la petición de la Fiscalía sobre Cifuentes?

Bueno, desde la Universidad lo que hemos buscado desde el mismo día que conocimos los hechos era la verdad. Lo hicimos poniendo en marcha una investigación interna y en cuanto tuvimos indicios de presunto delito de falsificación, fuimos nosotros mismos los que lo comunicamos a la fiscalía. Sobre la técnica jurídica de lo que ha solicitado un fiscal, entienda que no me pronuncie.

El escrito de la Fiscalía matiza que Cifuentes indujo a la falsificación documental con el objetivo de salvar la carrera política. Rector, usted siempre ha sido muy cauto con esto de las presiones. Sabiendo ya que existieron, ¿cómo fueron o con qué fuerza se ejercieron desde Sol esas presiones para que alguien decida fabricar una prueba falsa?

Bueno yo he repetido, desde el primer momento, que yo no sentí ninguna presión. Soy una persona de ciencia, un investigador, un ingeniero... y lo que siempre busqué, desde el primer momento, es la verdad. Yo no me sentí presionado. Pero también el mismo auto de este fiscal reconoce que las presiones no fueron hacia mi persona sino que las prisiones siguieron otros cauces. El mismo auto del fiscal reconoce que, que yo desconocía la realidad.

En su comparecencia en la Asamblea, Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público (IPD) que impulsaba el máster de Cifuentes, dijo que él sucumbió a las presiones de la Comunidad de Madrid. ¿Trató de irse de rositas y colocar el foco en Cifuentes?

Bueno ahí nosotros fuimos conocedores de unas presuntas irregularidades, a raíz de este caso. Pero desde el primer momento quisimos investigar el funcionamiento y preservar la honorabilidad de todos nuestros profesores y el esfuerzo de nuestros estudiantes y, en cuanto fuimos conocedores de que había irregularidades de otro tipo, no tanto académicas sino económicas en ese Instituto de Derecho público, fuimos nosotros mismos los que nos personamos una vez más en los juzgados y trasladamos esa información. Por lo tanto podemos concluir que hubo alguna otra irregularidad por parte de este profesor, o presunta irregularidad. En cualquier caso lo que sí me gustaría recordar es que desde que fuimos conocedores de esas irregularidades pusimos en marcha todos los procedimientos y garantías para el resto de profesores de la universidad y procedimos a la clausura de este Instituto de Derecho Público.

Y hablando de gente que se va de rositas. Rafael Van Grieken, consejero de Educación, al que muchos sitúan detrás de esas presiones. Ya sabemos qué Cifuentes sí, pero como representante político que debe velar por los intereses de la Universidad pública, Van Grieken debería dejar su cargo? ¿Con estos datos, el consejero puede continuar en su puesto?

Bueno ahí sí que me gustaría dejar a la Universidad al margen de consideraciones políticas. Quizá uno de los problemas que tuvimos en el Instituto de Derecho Público hace diez años es que no supimos, o una persona no supo, abstenerse al margen de esas consideraciones políticas. Sobre consideraciones y responsabilidades políticas justamente tenemos el lunes una comisión en la Asamblea.

¿Qué le gustaría aclarar y que teme en esa comisión que es un ámbito político y no universitario?

Bueno, no temo nada porque nosotros, insisto, no estamos en la arena política. Nosotros somos un servicio público que transforma la sociedad. No me preocupa el debate político más allá de seguir las indicaciones que la Asamblea nos dé a las Universidades públicas y hacer el mejor trabajo posible. El debate político no tiene nada que ver con la realidad universitaria que es más cercana a un servicio a la ciudadanía que a unas elecciones que se aproximan.

¿Le parece bien que vaya cristina Cifuentes y no Pablo Casado?

Yo no puedo valorar el funcionamiento de esta comisión que es de índole política y buscar responsabilidades políticas. Yo, como representante de una universidad pública al servicio de la ciudadanía, creo que mi obligación es mantenerme neutral en estas decisiones parlamentarias.

Está a punto de cumplirse un año del 'Caso Máster' destapado por eldiario.es. ¿Casi un año después existen garantías de que no quedan manzanas podridas en la Universidad Rey Juan Carlos?

Bueno lo que existe la constatación de que hubo manzana podrida hace años en un sitio muy concreto. Y existe constatación de que no nos ha temblado el pulso de que hemos depurado responsabilidades hemos trasladado indicios de delito a los juzgados y hemos cambiado los procedimientos para garantizar que si existiera algún tramposo en la universidad lo tuviera más difícil. En cualquier organización, partido político, universidad, hospital, comisaría de policía... No estamos blindados ante problemas puntuales de ética, pero le aseguro que la Universidad Rey Juan Carlos, después de lo que ha pasado, estamos en muy buena forma para detectar muy tempranamente para detectar cualquier flaqueza, cualquier vulneración ética y dar el mejor servicio a nuestros estudiantes.

De la auditoría interna que se abrió en su día, ¿cuánto nos queda para conocer las conclusiones'

si, las auditorías las están realizando en estos momentos, tienen fecha, no me la sé de memoria, pero en breve creo que en no más de un mes tendremos las primera auditoria de estos institutos. Luego se consolidaran éstas con las del resto de la de universidad, incluidas una auditoría muy novedosa que hemos puesto en marcha, que es la de procedimientos. No tanto de títulos o económica, que son las habituales en las universidades, si no analizar los procedimientos que tenemos implantados y ver si estamos previniendo todos los potenciales riesgos. Yo confío que antes de abril tengamos esa información.

Quiero incidir, en la idea de la Consejería de Educación. La Ley de Universidades (LEMES) se ha ido a un cajón y Van Grieken no ha hecho una gestión al menos demasiado productiva. Eso sí, va a incorporar 3 universidades privadas más al sistema madrileño. Le pregunto, como responsable de una Universidad Pública. ¿Son necesarias?

Bueno, yo declaro abiertamente y así lo he hecho desde que soy Rector desde hace apenas dos años, que la apuesta útil, la apuesta que da valor a la sociedad es la universidad pública, no puedo decir otra cosa. También yo mismo he hecho un informe y he enviado unas alegaciones a la Consejería de Educación preocupado porque una universidad pública o privada no es solo dar unas clases. Una universidad es mucho más allá, es investigar y generar conocimiento nuevo pero también es transformar nuestro entorno social. Yo trasladé mis dudas a la consejería de Educación sobre si estas nuevas tres iniciativas privadas tienen toda esa amplitud de miras.

¿Y por qué tanta prisa?

Lo desconozco. Eso se lo tendría que preguntar al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Envíe un mensaje de tranquilidad a los alumnos del Campus de Aranjuez. Hace una semana asistíamos a las concentraciones frente al Rectorado. ¿Estaban preocupados con la reestructuración que usted plantea y que se queden con el grado a medias?

No, rotundamente no. Muy al contrario. Lo que tenemos es un plan para refortalecer el Campus de Aranjuez. Hemos establecido una comisión paritaria con el Ayuntamiento de Aranjuez para tener un plan que garantice que nuestro campus tiene un futuro brillante. Pero también hay que entender que somos una administración pública y que somos responsables de hacer un uso eficiente de los recursos. Yo les he garantizado a los estudiantes que los que ya han empezado en Aranjuez sus estudios los podrán completar sin ninguna merma en sus derechos. El año que viene aquellos estudiantes de primero que tengan alguna asignatura suspensa podrán seguirlos cursando. Por supuesto, los que ya estén en cursos más avanzados tendrán múltiples años para seguir cursando las asignaturas que, desgraciadamente, suspendan. Tenemos un plan estratégico para hacer de Aranjuez un campus que transforme y colabore con la ciudad de Aranjuez para generar un tono de riqueza y de conocimiento allí.

Usted no ha ocultado, y nos lo dijo cuando estuvo aquí en su día, que su objetivo era limpiar la universidad y resolver unas cuestiones por las que usted llegó a pedir perdón aquí. Un año después, con las cosas más calmadas, se ve con fuerzas para seguir adelante o con este mandato, se da usted por satisfecho y cree que sería buen momento para dejarlo aquí? ¿Ha reflexionado sobre ello?

El proyecto de una Universidad es el proyecto más ilusionante que puede tener una sociedad en sus manos. No existe un rector que se canse de intentar transformar la sociedad con la mejor herramienta que existe para mejorar nuestro entorno que es una universidad. Una universidad pública de excelencia como es la Universidad Rey Juan Carlos. A su pregunta, no, no estoy cansado, al contrario. Hemos, en tan solo un año desde que saltamos a los medios y dos desde que tomé posesión, hemos cambiado más de una veintena de procedimientos, hemos limpiado aquellas cosas que tenían que ser limpiadas...Pero sobre todo estamos trabajando en darle los recursos, las herramientas a esa inmensa mayoría de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y de nuestro personal que están haciendo un trabajo fantástico y que están cambiando la vida de nuestros conciudadanos. Ahí seguiremos hasta que nuestros conciudadanos quieran.

Por tanto, ¿usted no descarta volver a repetir?

Yo lo único que descarto es rendirme ante la transformación, a través del conocimiento, de la sociedad madrileña.