Pericay: "Bauzá no forma parte del presente ni del futuro político de Balears"

El líder de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, se ha enterado del fichaje de Bauzá a través de los medios de comunicación. Y no ve con buenos ojos la incorporación del ex president del Govern: “Bauzá no forma parte del presente ni del futuro político de Baleares, al menos en lo que respecta a Ciudadanos. Desconozco su capacidad asesora”.

Pericay admite que la dirección del partido no le ha comunicado personalmente la incorporación del ex president del Govern, aunque prefiere restarle importancia: “Es algo que tiene que ver con la dirección de Madrid y yo en esto no voy a entrar. Mi preocupación es Baleares y por tanto, esto no tiene nada que ver con mi actividad aquí”