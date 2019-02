El Govern apoya la huelga feminista y no tendrá agenda institucional el 8-M

El Govern apoya la huelga feminista del 8 de marzo. Ese día no habrá agenda institucional y el Consell de Govern se adelantará al jueves. A pesar de ello, los miembros del Ejecutivo Autonómico trabajarán porque no son representantes públicos pero no funcionarios.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costar, explica que se están terminando de cerrar los servicios mínimos y que los miembros del Ejecutivo mostrarán su apoyo a la jornada acudiendo a las distintas manifestaciones o los actos convocados durante la jornada. Se facilitará a los funcionarios y trabajadores del Govern el poder sumarse a los paros.

"El Govern seguirá funcionando y trabajando porque somos representantes públicos, pero para dar muestra de ese apoyo se ha acordado no tener una agenda pública institucional" ha señalado Costa, que ha insistido en que los miembros del Ejecutivo participarán en las manifestaciones convocadas en las distintas islas.