Al final solo dimiten tres

Hoy se ha materializado la dimisión de tres de los ocho concejales del Grupo Municipal Popular. También han causado baja en el partido dos de ellos, ya que David Alonso nunca estuvo afiliado. Olga Mohíno, Sofía González y David Alonso han presentado su renuncia en el Ayuntamiento después de volver a repetir que se retiran desilusionados por ver cómo se manejan los designios de la política en la zona. Asegura Mohíno que no se va por pataleta al no ser la candidata ya que, si la Junta Local hubiese actuado bien ella habría estado dispuesta a dialogar y formar parte de otro proyecto consensuado. Ha insistido en que la junta local actuó a sus espaldas y sin ponerse en contacto con los concejales del grupo y en el último momento se les llamó a una reunión que fue una pantomima porque no contaban con ellos.

Ha recordado que en estos cuatro años de trabajo han estado solos y sin ayuda de la junta local o la dirección provincial en el asesoramiento a la hora de preparar algunos temas. Pese a ello, ha dicho, han seguido trabajando por y para Medina del Campo. En este sentido, han avanzado que la próxima semana anunciarán el proyecto de futuro que tienen para Medina y que está alejado de otros partidos nacionales o regionales.

Han afirmado también que se van con la conciencia tranquila y porque “no quieren seguir trabajando para señores que prometen y no cumplen”, poniendo como ejemplo al presidente provincial, Jesús Julio Carnero, del que ha dicho “dio su palabra de que en Medina se iba a consensuar la candidatura y no fue así”. Finalmente, han expresado su deseo de que Medina tenga los gobernantes que merece y que no antepongan sus intereses ante los medinenses.