Las Consejerías de Educación y Sanidad han tenido a bien aprobar una orden conjunta en la que se regula la atención sanitaria al alumnado de Castilla y León. En ella, entre otros apartados, se contempla que el personal de los centros docentes administre medicación a los estudiantes, lo que supone añadir una función más a la actividad del profesorado, ya de por sí bastante compleja.

En este caso no es una actuación cualquiera, ya que algunas medicinas requieren tener conocimientos sanitarios previos para su correcta aplicación. Es más, cuando un escolar requiere la toma de un medicamento de una manera urgente, éste suele ser de un tipo especial, lo que conlleva un protocolo específico para suministrarlo.

Creo que es un error enorme asignar estas tareas al personal de los centros educativos. No por una actitud corporativista, si no por garantizar que el alumnado reciba una adecuada atención sanitaria. Como padre, cuando mi hijo o hija necesita una actuación específica quiero que la realice el profesional adecuado para ello, no una persona que, aunque tenga muy buena voluntad, pueda ocasionar un daño mayor que el beneficio que se pueda obtener.

Otra cosa es la actuación ante emergencias sanitarias. Toda la ciudadanía se puede convertir, en un momento dado, en actor principal para atender una urgencia. Más si cabe en los centros educativos donde conviven muchas personas y se puede producir cualquier clase de accidentes. Esta tarea sí que me parece que es básica y que, para realizarla correctamente, se ha de formar a todos los docentes, incluso obligar a los colegios e institutos a realizar periódicamente ejercicios de simulación. Además, habría que dotar a los centros de instrumentos necesarios, incluidos desfibriladores, para poder llevar a cabo estas labores previas que son capaces de salvar vidas.

Para aquellos casos en los que el alumnado requiera, bien de manera sistemática o urgente, la administración de medicamentos en horario escolar creo que es más conveniente que se le escolarice en centros específicos que cuenten con la dotación, al menos, de un profesional sanitario que pueda actuar inmediatamente y de manera eficaz, al contar con los conocimientos precisos para ello.

Esta ocurrencia se suma a la que quiere imponer el Ministerio de Educación del cierre de los centros de educación especial, trasladando a este alumnado a aulas ordinarias, sin darse cuenta de que, en la mayoría de los casos, requieren más atención sanitaria que educativa y que ésta ha de ser prácticamente individual para poder obtener pequeños logros cada día. Creo que a nuestros gobernantes, tanto a nivel nacional como de la comunidad, se les ha ido un poco la pinza en estos temas.

El sistema educativo no ha de ser el cajón de sastre donde se introduzca cualquier idea ingeniosa de una persona iluminada, ya que lo podemos convertir en un verdadero cajón, pero de desastre, perjudicando a nuestros jóvenes.