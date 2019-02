El PSOE de Guardo no comprende la insistencia del alcalde en cerrar el matadero

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Guardo ha criticado con dureza la actitud del alcalde de la localidad que ha convocado un pleno de urgencia para aprobar la la desafectación del servicio, la eliminación de las ordenanzas municipales y la supresión de los puestos de los tres puestos de trabajo del matadero de la localidad, una actitud que no comprenden cuando, precisamente a instancia del PP, se ha creado una comisión vinculante que había decidido solicitar un informe al Consejo Consultivo para tratar de evitar el cierre y no han dado tiempo a ello.

Los socialistas aseguran que existen opciones viables para mantener el maadero abierto así como los tres puestos de trabajo directos del mismo. No comprenden las prisas de Juan Jesús Blanco ya que se acoje a una ley de 2013 lo que permitiría esperar unos días para adoptar una decisión definitiva, sobre todo teniendo en cuenta que desde marzo de 2018 se ha aumentado de forma considerable la actividad del matadero. Igualmente aseguran que las cuentas no se presentan con claridad ya que no coinciden los datos internos con los que proporciona el servicio de intervención. El PSOE propone como opción de continuidad para el matadero una concesión demanial.