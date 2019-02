Pontevedra quiere mejorar el aparcamiento de Mollabao

La prioridad inicial era la desafectación de los terrenos de Costas, que se encuentran en el entorno del puente do Burgo, pero como el clima de negociación es bueno, el Concello ha aprovechado para intentar tramitar autorizaciones provisionales para mejorar otros espacios públicos. Es el caso, por ejemplo, del aparcamiento de Mollabao. Este terreno está en mal estado y la idea es acondicionarlo, intentando que el circo se ubique en otro lugar. Sería una solución provisional porque recordemos que en el futuro está planeado que un vial pase por en medio.

Hay otras actuaciones en este plan, como la del llamado Parque de la Dignidade, en el entorno de la depuradora dos Praceres. No será un parque infantil sino un espacio verde para pasear o practicar deporte. También se mejorará el aparcamiento que está enfrente del pabellón Municipal. Y sobre otro asunto importante, el estado de la gasolinera do Burgo, Gómez apunta que Costas está tramitando la prórroga de este espacio, así como de la fábrica de Pontesa de Ponte Sampaio. Costas no cree que el Concello tenga trámite de audiencia sobre la gasolinera y el gobierno local no está de acuerdo.